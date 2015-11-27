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Туры по США, Канаде и по всему миру на русском языке.
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Школа танца в Бруклине
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New York accident & injury lawyer:
www.wesettle.com.
New York accident & injury, NY lawyers and attorneys
Газета "Russkaya reklama" - первая русскоязычная газета в Америке. Она выходит в свет уже 15 лет и пользуется неизменной популярностью среди русской общины и иммигрантов из других восточноевропейских стран. Объем газеты составляет 420 страниц и она разделена на 4 секции, каждая из которых освещает наиболее актуальные вопросы жизни в Америке: экономика, финансы, искусство, спорт, медицина, русская община.
Reklama в нашей газете - это эффективный инструмент продвижения вашего товара или услуги и вы можете быть уверены, что ваша целевая русскоязычная аудитория с интересом ознакомиться с вашим объявлением или рекламной статьей. Ведь разнообразие материалов, представленных в "Русской рекламе" привлекает читателей разных возрастов и социальных групп с разными интересами и предпочтениями. А доступная цена газеты ($0.25) делает ее особенно привлекательной.
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Русскоязычный рекламный портал в США
Мошеннические схемы 2017: угрозы на миллиарды долларовПо данным Службы Харриса с августа 2013 по август 2014 года жертвами телефонных мошенников стали 17,6 млн американцев, потерявших свои кровные на сумму в $8,6 млрд. Специалисты Службы Харриса уверены, что реальные потери еще больше: не все факты обмана граждан становились известны правоохранительным органам. Весной с.г. представители… Подробнее »
Электронная «стена» для нелегаловС ее помощью работодатели могут оперативно проверить статус своих сотрудников. Для этого достаточно ввести имя, номер Social Security и дату рождения (то есть данные, сообщаемые при найме), чтобы через считанные секунды узнать, является ли человек легальным иммигрантом.Это важно, поскольку трудоустройство является главной причиной,… Подробнее »
IRS не спешит на помощьСписание задолженности возможно для инвалидов, доход которых менее федерального уровня бедности для семьи из 2 человек, то есть не превышает 16 тысяч долларов в год. По данным администрации Social Security, примерно 80% представителей этой категории в 2014 году вообще ничего не заработали, а доход 16% из них составил в среднем около 8 тысяч… Подробнее »
С Obamacare не желают расставатьсяВ исследовании приняли участие 835 рядовых граждан — посетителей WebMD, и 687 медиков, для которых предназначен сайт Medscape. 49% представителей первой категории и 43% второй высказались за сохранение АСА, но признали, что он должен быть усовершенствован. Его отмену при сохранении нескольких аспектов, которые должны быть отражены в новом… Подробнее »
Армянские иммигранты обвиняются в отмывании денегОба выходца из Армении живут в городе Глендейл, где находится одна из крупнейших армянских общин Соединенных Штатов. Выслушав их признания, судья Стивен Уилсон назначил приговоры на 19 июня 2017 года.Обвинение начинает с того, что закон Соединенных Штатов предоставляет защиту торговых знаков, разрешая владельцам регистрировать… Подробнее »
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Последние обновления на 01 January 2017
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Как слушать радио «Русская Реклама» в HD
Пятница, 27 Ноябрь 2015
Шаг 1. Для начала убедитесь, что приемник — в вашей машине или музыкальном центре — поддерживает формат HD. Определить это просто: если на вашем устройстве есть логотип HD, поздравляем — ваш приемник поддерживает формат вещания HD. Вы сможете слушать радио «Русская Реклама». Круглые сутки и в идеальном качестве HD.Шаг 2. Если вы не нашли логотип HD, значит, ваш приемник не поддерживает этот формат вещания. Но это не может помешать вам слушать нас на нашем сайте www.rusrek.com a или, с помощью приложения Radio Russkaya Reklama или Radio Russ Rek, на любом смартфоне, планшете или компьютере.
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